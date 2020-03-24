СМИ рассказали о «скидке» на российскую нефть для Белоруссии
Белоруссия при покупке российской нефти может сэкономить $50 миллионов в 2020 году, пишет «Коммерсант». По данным издания, изначально российская сторона предлагала Минску платить премию в размере $8 за тонну, однако в итоге стороны сошлись на $5.
В 2019 году премия за тонну российской нефти для Белоруссии составляла $10, но конечная цена всё равно получалась меньше, чем на мировом рынке, говорится в материале.
О достижении договорённостей между Россией и Белоруссией было объявлено в субботу, 21 марта, после телефонного разговора премьер-министров двух стран, напоминают «Известия».
Накануне представитель «Роснефти» заявил журналистам, что компания намерена поставлять нефть в Белоруссию ровно на тех же условиях, что предлагала раньше, то есть с премией $5 за тонну, пишет «Газета.ру».
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