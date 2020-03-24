СМИ рассказали о «скидке» на российскую нефть для Белоруссии

В 2019 году премия за тонну российской нефти для Белоруссии составляла $10, но конечная цена всё равно получалась меньше, чем на мировом рынке, говорится в материале.

О достижении договорённостей между Россией и Белоруссией было объявлено в субботу, 21 марта, после телефонного разговора премьер-министров двух стран, напоминают «Известия».

Накануне представитель «Роснефти» заявил журналистам, что компания намерена поставлять нефть в Белоруссию ровно на тех же условиях, что предлагала раньше, то есть с премией $5 за тонну, пишет «Газета.ру».

