Силуанов: бюджет получил 300 млрд рублей от бизнеса по налогу на сверхприбыль

По словам главы ведомства, федеральный бюджет получил от бизнеса дополнительно более 300 миллиардов рублей. Министр ожидает «еще некоторого» пополнения казны от налога на сверхприбыль, пишет газета «Известия».

Мера действует в отношении компаний, у которых средняя прибыль за 2021-2022 годы превысила миллиард рублей. Налог необходимо уплатить до 28 января 2024 года.

Госдума 17 ноября приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. Документ сформирован исходя из ожиданий инфляции не выше 4,5% в следующем году и 4% в 2025-2026 гг., напоминает «Радиоточка НСН».

