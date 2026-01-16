Поставки электроэнергии из России в КНР могут возобновить

Поставки электроэнергии из России в Китай могут возобновить, если поступит соответствующий запрос. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ.

«Экспорт электроэнергии... в Китай может быть возобновлен при получении соответствующего запроса от КНР и достижении взаимовыгодных условий сотрудничества», - указали в ведомстве.

При этом министерство подчеркнуло, что ключевой приоритет для России - опережающее обеспечение электроэнергией развивающейся экономики Дальнего Востока.

Ранее Россия направила Абхазии дополнительный объем электроэнергии в качестве гуманитарной поддержки для преодоления энергодефицита в республике.

