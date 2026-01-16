Поставки электроэнергии из России в КНР могут возобновить
Поставки электроэнергии из России в Китай могут возобновить, если поступит соответствующий запрос. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ.
«Экспорт электроэнергии... в Китай может быть возобновлен при получении соответствующего запроса от КНР и достижении взаимовыгодных условий сотрудничества», - указали в ведомстве.
При этом министерство подчеркнуло, что ключевой приоритет для России - опережающее обеспечение электроэнергией развивающейся экономики Дальнего Востока.
Ранее Россия направила Абхазии дополнительный объем электроэнергии в качестве гуманитарной поддержки для преодоления энергодефицита в республике.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Апогей холода: Какими будут крещенские морозы в Москве
- Учителя связали травлю в школах с гормонами и информационной безопасностью
- СМИ: Трамп и фон дер Ляйен могут провести переговоры по Украине
- В Белоруссии начали внезапную масштабную проверку армии
- Поставки электроэнергии из России в КНР могут возобновить
- Россиянам назвали две причины закрытия гипермаркетов
- ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в Севастополе
- СМИ: В ЕС рассмотрят новые санкции против Ирана 29 января
- Китовые акулы, зелень и цена: В АТОР объяснили популярность Сейшел у россиян
- Певец Хулио Иглесиас отверг обвинения в домогательствах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru