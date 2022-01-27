СМИ: Путин одобрил предложения Минфина по регулированию криптовалют

Президент России Владимир Путин поддержал предложения правительства по регулированию криптовалюты в стране, с которой не согласен Центробанк. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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По информации Bloomberg, Путин поддержал предложение ограничить майнинг криптовалюты регионам с высоким уровнем выработки электроэнергии. К ним относятся Красноярский край, Республика Карелия и Иркутская область.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать позицию российского лидера по этому вопросу, отметив, что Путин поручил Центробанку сформировать позицию по этому вопросу.

Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что предложения Минфина по регулированию криптовалюты по сути являются ее запретом на территории с страны.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
ТЕГИ:КриптовалютаВладимир Путин
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