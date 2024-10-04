СМИ: Производители сидра предупредили о росте цен на 20% на фоне нехватки яблок

Как сообщил изданию председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков, напиток подорожает из-за стоимости яблок. Рост цен на техническое яблоко, которое используют в отрасли, в зависимости от региона составил от 25 до 100% относительно уровня 2023 года. Это объясняется снижением урожая в центральном, северном и северо-западном округах страны из-за майских заморозков. К примеру, в Псковской области в 2024 году собрали только 30% от традиционного урожая

При этом в пресс-службе Минсельхоза уточнили, что на 1 октября собрано около 710 тысяч яблок с 45% площадей. Стоимость одного килограмма яблок у производителей в среднем составляет 53,3 рубля.

Ранее главный винодел компании «Дербент вино», входящей в Ассоциацию виноградарей и виноделов России, Шамиль Алиев заявил, что бутылка качественного вина российского производства не может стоить меньше 500 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

