СМИ: При конфискации активов РФ страны G7 могут лишиться $83 млрд

Конфискация странами-членами «Большой семерки» (G7) российских активов приведет к тому, что организация лишится почти $83 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальные статслужбы.

По данным источника, именно такую сумму страны-члены инвестировали в российскую экономику. Так, по итогам 2022 года объем их прямых инвестиций составил $82,8 млрд.

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При этом самым крупным инвестором стала Великобритания, вложив в российскую экономику $18,9 млрд. На втором, третьем и четвертом местах Германия, Франция и Италия с активами в размере $17,3 млрд, $ 16,6 млрд и $12,9 млрд соответственно.

В свою очередь вложения инвесторов из США составляли $9,6 млрд, из Японии — $4,6 млрд, из Канады — $2,9 млрд.

Ранее в Белом доме заявили, что G7 примет участие в выделении кредита Киеву за счет российских активов, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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