СМИ: При конфискации активов РФ страны G7 могут лишиться $83 млрд

Конфискация странами-членами «Большой семерки» (G7) российских активов приведет к тому, что организация лишится почти $83 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальные статслужбы.

По данным источника, именно такую сумму страны-члены инвестировали в российскую экономику. Так, по итогам 2022 года объем их прямых инвестиций составил $82,8 млрд.