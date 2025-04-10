СМИ предупредили о крахе экспорта нефти из США в Китай

В последние несколько лет торговля между двумя государствами росла, но резко уменьшилась с приходом к власти Дональда Трампа, говорится в статье. Тем не менее, объемы поставок нефти не превышали 1% от китайского импорта.

На данный момент страны ввели взаимные пошлины на продукцию друг друга. Для китайских товаров она составила 125%, а для американских - 84%.

Ранее Трамп заявил, что временно приостановил дополнительные импортные пошлины для более чем 75 стран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

