СМИ предупредили об угрозе рецессии мировой экономики

Как отмечает издание, перспективы экономического роста Китая осложнили карантинные меры для остановки заболеваемости коронавирусом в Шанхае. В свою очередь, Федеральная резервная система (ФРС) США своими действиями может спровоцировать спад в Соединенных Штатах, пишет Газета.ру. В то же время в Европе растет стоимость жизни, а в развивающихся странах возникла угроза продовольственного кризиса.

Газета подчеркивает, что эти проблемы «отравляют» мировую экономику, восстанавливающуюся после пандемии, в итоге на планете возникла угроза глобальной рецессии, отмечает РЕН ТВ. Пока неясно, какими методами власти смогут изменить ситуацию, для разрешения проблем министрам экономики придется задействовать все мастерство реагирования на сложные ситуации.

