СМИ предупредили об угрозе рецессии мировой экономики
Мировой экономике может грозить рецессия из-за существующих проблем. Об этом пишет Financial Times.
Как отмечает издание, перспективы экономического роста Китая осложнили карантинные меры для остановки заболеваемости коронавирусом в Шанхае. В свою очередь, Федеральная резервная система (ФРС) США своими действиями может спровоцировать спад в Соединенных Штатах, пишет Газета.ру. В то же время в Европе растет стоимость жизни, а в развивающихся странах возникла угроза продовольственного кризиса.
Газета подчеркивает, что эти проблемы «отравляют» мировую экономику, восстанавливающуюся после пандемии, в итоге на планете возникла угроза глобальной рецессии, отмечает РЕН ТВ. Пока неясно, какими методами власти смогут изменить ситуацию, для разрешения проблем министрам экономики придется задействовать все мастерство реагирования на сложные ситуации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 785 / сут.
Умерли
379 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 352 / сут.
- СМИ предупредили об угрозе рецессии мировой экономики
- Пекин призвал создать «зеленый коридор» для экспорта зерна из России и Украины
- СМИ: в России согласовали индексацию соцвыплат
- Рогов: Запорожская область может войти в состав России
- Байден после стрельбы в школе призвал бросить вызов оружейному лобби
- В Китае рассказали, как санкции против РФ и ситуация на Украине вызвали продовольственный кризис в Европе
- В России может появиться новый сбор при покупке авиабилетов
- Власти Германии из-за энергокризиса реанимирует угольные электростанции
- Стало известно, как определять настоящий курс рубля
- Эксперт назвал причину запрета США на погашение госдолга РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru