«Славится протеином!»: Обозначены отличия российской пшеницы от украинской

У зерна России и Украины разные рынки сбыта и спрос, отметил в эфире НСН Аркадий Злочевский. 

Российская пшеница славится хорошим протеином и в основном поставляется на рынки для потребления людьми, а Украина концентрируется на поставках фуражного зерна для корма скоту, рассказал глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

Стоимость пшеницы на мировом рынке снизилась

«Украинское зерно отличается от российского. В первую очередь отличается не по качеству, а по рынкам, на которые оно поставляется, спрос разный. Мы традиционно поставляем продовольственную пшеницу и начинались эти поставки с довольно низких показателей: 10,5% протеин, четвертый класс пшеницы. Сегодня наша пшеница славится хорошим протеином, довольно много поставок с 12,5% протеина. Украина всегда концентрировалась на поставках фуражного зерна для корма скоту. Это определяло специфику украинских отгрузок. При этом Украина стала конкурировать с нашими поставками по пшенице примерно в 2015-2016 годах», - сказал Злочевский.

Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН отметил, что Турция и Иран резко сократили закупки российского зерна в этом сезоне.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаЗерно
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