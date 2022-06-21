СМИ предупредили о «безумно тяжелом» лете из-за антироссийских санкций
«Безумно тяжелое» лето ожидает мировые рынки из-за введения частичного эмбарго Евросоюза на нефть из России. Об этом пишет Business Insider.
Издание отмечает, что «напряженное лето» станет в ближайшее время прямым эффектом экономических ограничений. Единственная надежда на снижение цен на нефть — высокие процентные ставки по кредитам.
Как подчеркивает Business Insider, попытки лишить РФ доходов от продажи энергоресурсов не возымели эффекта.
«Сейчас Россия экспортирует больше нефти, чем до начала конфликта на Украине, а благодаря стремительно растущим ценам страна получает примерно 20 миллиардов долларов в месяц от зарубежных покупателей», — указывает издание.
По мнению экспертов, снижение предложения нефти из РФ и высокий спрос спровоцируют дальнейший рост цен на сырье. На это повлияет и оживление туристической сферы после пандемии коронавируса.
Между тем Reuters сообщает, что Москва, несмотря на санкции, не испытывает трудностей с поиском покупателей на нефть. Так, Китай увеличил импорт российского сырья на 55% по сравнению с прошлым годом, благодаря чему РФ вернулась на первое место в рейтинге поставщиков сырой нефти, пишет Ura.ru.
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