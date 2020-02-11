СМИ: Правительство задумалось о снижении страховых взносов

Дискуссия на эту тему началась в кабмине при Дмитрии Медведеве. Тогда ставку страховых взносов предложили снизить до 22% в обмен на повышение НДС с 18% до 20%. В итоге сделали только половину – увеличили НДС.

Правительство Мишустина рассматривает варианты снижения общей ставки с 30% до 23-25%. При этом для относительно высоких зарплат пониженную ставку могут отменить. Снижение налоговой нагрузки на бизнес может привести к обелению рынку труда и росту доходов населения, предположил собеседник «Ведомостей».

Снижение страховых взносов будет стоит казне 1,2-1,75 триллиона рублей в зависимости от размера ставки, отмечается в материале. Как будут компенсировать недополученные средства, пока обсуждается.

