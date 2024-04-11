Экономист призвал не ждать сильного снижения цен на бензин в России

Новые меры правительства России вряд ли приведут к серьезному снижению цен на бензин, считает экономист Андрей Лобода.

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По его мнению, меры властей могут значительно повлиять на оптовые цены на бирже. Однако на стоимость топлива на заправках решения правительства сильно не отразятся, отметил эксперт.

Лобода полагает, что цены на заправочных станциях упадут максимум на 2%. Экономист спрогнозировал стоимость бинзина в районе 54-55 рублей за литр, пишет «Газета.Ru».

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов сообщил, что ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) планируется запустить после ремонта в апреле или мае текущего года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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