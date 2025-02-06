СМИ: Правительство РФ ввело ограничения на экспорт свинца
Правительство России решило ограничить экспорт необработанного свинца, а также содержащих металл отходов и лома, пишет «Коммерсант» со ссылкой на текст постановления.
Уточняется, что до 20 июня будет действовать разрешительный порядок, поскольку для вывоза свинца будет необходимо получить соответствующую лицензию Минпромторга.
Как сообщает издание, на данный момент в России нет собственного первичного производства свинца. Добыча металла осуществляется путем переработки промышленных отходов, к примеру, отработавших свой срок аккумуляторов. Вторичное сырье позволяет стране ежегодно выпускать около 200 тысяч тонн свинца.
Эксперты, опрошенные изданием, допустили, что новые ограничения затронут серых сборщиков и экспортеров свинца. При этом мера поможет пополнить запасы оборонной промышленности.
Ранее сообщалось, что в России в рамках опытно-промышленной разработки Полмостундровского месторождения в Мурманской области планируют впервые добывать литий. В Минприроды подчеркнули, что компания-разработчик «Арктический литий» планирует извлечь из недр 12 тысяч тонн оксида лития к 2027 году, передает «Радиоточка НСН».
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