СМИ: Правительство РФ ввело ограничения на экспорт свинца

Правительство России решило ограничить экспорт необработанного свинца, а также содержащих металл отходов и лома, пишет «Коммерсант» со ссылкой на текст постановления.

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Уточняется, что до 20 июня будет действовать разрешительный порядок, поскольку для вывоза свинца будет необходимо получить соответствующую лицензию Минпромторга.

Как сообщает издание, на данный момент в России нет собственного первичного производства свинца. Добыча металла осуществляется путем переработки промышленных отходов, к примеру, отработавших свой срок аккумуляторов. Вторичное сырье позволяет стране ежегодно выпускать около 200 тысяч тонн свинца.

Эксперты, опрошенные изданием, допустили, что новые ограничения затронут серых сборщиков и экспортеров свинца. При этом мера поможет пополнить запасы оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что в России в рамках опытно-промышленной разработки Полмостундровского месторождения в Мурманской области планируют впервые добывать литий. В Минприроды подчеркнули, что компания-разработчик «Арктический литий» планирует извлечь из недр 12 тысяч тонн оксида лития к 2027 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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