СМИ: Правительство решило разморозить цены на бензин





Правительство РФ решило не продлевать соглашение с нефтяными компаниями о «заморозке» цен на бензин, пишут «Ведомости» со ссылкой на четырех сотрудников компаний и двух федеральных чиновников.

Такое решение, утверждают источники издания, было принято 17 июня в ходе совещания у первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака с представителями нефтяной отрасли. При этом, была достигнута договоренность, что повышение цен на мелкооптовом рынке и АЗС не будет превышать инфляции.

Опрошенные изданием представители Минэнерго, ФАС, «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» от комментариев по этому поводу отказались, как и представитель вице-премьера Козака.

Ранее в интервью НСН глава Российского топливного союза Евгений Аркуша уже прогнозировал подобный рост цен на бензин в пределах инфляции, однако, по его словам, здесь есть и другие поводы для беспокойства. «Скорее всего, рост цен если будет, то в пределах инфляции, как и приписано регуляторами. Но нас беспокоит, что при этом наблюдается резкий рост оптовых цен. Если заморожены розничные, то бизнес начинает работать в убыток со всеми негативными последствиями, которые были уже в прошлом году, а именно закрытие сетей, банкротство предприятий и так далее. В нашем письме шла речь именно об этом. И мы назвали те причины, которые по нашему мнению сейчас влияют на резкий рост оптовых цен, и попросили с этими факторам разобраться. В руках правительства рычаги для того, чтобы эти факторы не убрать, но, по крайней мере, снизить», — рассказал президент РТС.