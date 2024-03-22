СМИ: Правительство предложило закрепить приоритет топлива на железной дороге

Правительство предложило закрепить приоритет нефтепродуктов в перевозках по железной дороге по сравнению с другими грузами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Отмечается, что это позволит увеличить производство, а также насытить топливом нефтебазы перед началом сезонного роста спроса из-за посевной кампании.

Стоимость бензина и дизтоплива на бирже достигла максимума с начала года

До этого правительство уже потребовало установить контроль за своевременной погрузкой нефтепродуктов на фоне сложностей с поставками.

Ране Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала топливные компании ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл» на 110 млн рублей. Установлено, что организации заключили антиконкурентное соглашение о разделе торгов на поставку бензина и дизельного топлива на 160 аукционах с общей начальной ценой в 950 млн рублей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила на топливном рынке уже 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах страны, передает «Радиоточка НСН». Службой организован мониторинг цен на АЗС во всех регионах. Проверяется экономическая обоснованность различных составляющих, которые могут влиять на повышение цены.

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ФОТО: РИА Новости
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