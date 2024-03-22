СМИ: Правительство предложило закрепить приоритет топлива на железной дороге

До этого правительство уже потребовало установить контроль за своевременной погрузкой нефтепродуктов на фоне сложностей с поставками.

Ране Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала топливные компании ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл» на 110 млн рублей. Установлено, что организации заключили антиконкурентное соглашение о разделе торгов на поставку бензина и дизельного топлива на 160 аукционах с общей начальной ценой в 950 млн рублей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила на топливном рынке уже 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах страны, передает «Радиоточка НСН». Службой организован мониторинг цен на АЗС во всех регионах. Проверяется экономическая обоснованность различных составляющих, которые могут влиять на повышение цены.

