СМИ: Правительство на полгода запретит экспорт бензина с 1 марта
Правительство одобрило запрет экспорта бензина на полгода с 1 марта текущего года, соответствующее решение принял премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, ограничения не коснутся согласованных объемов поставок в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Монголию, Узбекистан, Абхазию, Южную Осетию.
С инициативой выступил вице-премьер Александр Новак. В письме к премьер-министру от 21 февраля зампред правительства отмечал, что вскоре на внутреннем рынке наступит сезон повышенного спроса на топливо на фоне весенних полевых работ, плановых ремонтов на НПЗ, летних отпусков. Новак предложил принять меры по стабилизации цен на нефтепродукты в стране «в целях нивелирования ажиотажного спроса».
Вице-премьер указывал, что биржевая стоимость бензина АИ-92 и АИ-95, летнего дизельного топлива с начала года увеличилась на 8–23%. При этом в рознице цена АИ-92 и АИ-95 снизилась на 2 копейки и 1 копейку за литр, летнего дизеля — на 7 копеек. Новак предложил увеличить нормативы торгов нефтепродуктами на бирже и запретить экспорт топлива. Кроме того, вице-премьер указал, что соотношение производства и потребления дизеля в РФ позволяет увеличить минимальные объемы продаж на бирже с 12,5% от объема производства до 16%.
Ранее глава аналитического центра «Независимый топливный союз» Григорий Баженов предупредил потребителей о повышении цен на бензин с марта 2024 года, напоминает телеканал «360». При типичной динамике стоимость топлива в течение года вырастет в пределах инфляции.
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