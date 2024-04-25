СМИ: Правительство может отменить экспортную пошлину на уголь с мая
Правительство России обсуждает возможность отмены экспортных пошлин на уголь с 1 мая. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, решение может стать временным. Курсовая экспортная пошлина составляет 4-7% в зависимости от курса, при этом при курсе доллара ниже 80 рублей она будет нулевой. Пошлина для угля действовала с 1 октября прошлого года, с 1 января 2024-го ее отменили. С 1 марта пошлину вновь вернули, когда власти и бизнес не смогли договориться о компенсации выпадающих доходов за счет роста налога на добычу полезных ископаемых.
Как пишет «Коммерсантъ», ситуация в угольной отрасли в РФ ухудшается на фоне падения мировых цен. Так, замглавы Минэнерго Сергей Мочальников заявлял о предпосылках «развития тяжелого кризиса в угольной промышленности». Из-за снижения цен в четвертом квартале прошлого года отрасль потерпела убытки в 13 млрд рублей. В первом квартале текущего года они могут увеличиться до 40–50 млрд.
Комиссия госсовета по энергетике рекомендовала кабмину отменить курсовую экспортную пошлину на уголь либо ввести цену отсечения, чтобы пошлина обнулялась в случае низких мировых цен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru