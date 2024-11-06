СМИ: Поставки вина из Грузии в РФ достигли исторического максимума

Поставки вина из Грузии в Россию за девять месяцев 2024 года достигли рекордных $146,9 млн, показав рост на 14%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы.

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Уточняется, что это наибольший показатель за все время публикации статистики с 2009 года. Россия с долей в 68,5% стала для Грузии основным рынком сбыта вина.

Также в 2,7 раза выросли поставки в РФ крепкого грузинского алкоголя, которые составили 110 миллионов долларов. Больше всего экспортировались коньяк (107 миллионов), виски (2,6 миллиона) и водка (442 тысячи долларов).

Ранее сообщалось, что розничные продажи игристых вин в России за лето выросли на 8,7% до 5,16 млн дал, что стало рекордом с 2017 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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