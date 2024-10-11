Минпромторг предложил с 2025 года установить долю российских вин в ресторанах

Минпромторг предложил с 1 марта 2025 года ввести обязательную долю российского вина в меню и винных картах ресторанов. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале нормативных актов.

В документе указано, что предприятия общественного питания будут обязаны указывать в своих меню минимальную долю российских вин — 20% от общего числа наименований. Это правило также будет распространяться на розничные магазины, где должна быть обеспечена аналогичная доля отечественных вин.

Виноделы сообщили, что бутылка российского вина не может стоить меньше 500 рублей

Цель законопроекта — повысить конкурентоспособность и популяризировать российские вина среди потребителей.

В пояснительной записке подчеркивается, что сейчас на рынке доминируют иностранные бренды, что ограничивает возможность россиян знакомиться с продукцией отечественных производителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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