Минпромторг предложил с 2025 года установить долю российских вин в ресторанах

Минпромторг предложил с 1 марта 2025 года ввести обязательную долю российского вина в меню и винных картах ресторанов. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале нормативных актов.

В документе указано, что предприятия общественного питания будут обязаны указывать в своих меню минимальную долю российских вин — 20% от общего числа наименований. Это правило также будет распространяться на розничные магазины, где должна быть обеспечена аналогичная доля отечественных вин.