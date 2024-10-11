Минпромторг предложил с 2025 года установить долю российских вин в ресторанах
Минпромторг предложил с 1 марта 2025 года ввести обязательную долю российского вина в меню и винных картах ресторанов. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале нормативных актов.
В документе указано, что предприятия общественного питания будут обязаны указывать в своих меню минимальную долю российских вин — 20% от общего числа наименований. Это правило также будет распространяться на розничные магазины, где должна быть обеспечена аналогичная доля отечественных вин.
Цель законопроекта — повысить конкурентоспособность и популяризировать российские вина среди потребителей.
В пояснительной записке подчеркивается, что сейчас на рынке доминируют иностранные бренды, что ограничивает возможность россиян знакомиться с продукцией отечественных производителей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru