СМИ: Поставки пшеницы из России в Сирию приостановлены

Поставки пшеницы из России в Сирию приостановлены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в обеих странах.

Один из собеседников агентства, близкий к правительству России, пояснил, что «сейчас нет с кем взаимодействовать» в Сирии по вопросам регулирования импорта продовольствия. В таких условиях никто не осмелится поставлять пшеницу в страну.

СМИ: Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о военных базах

Два сухогруза, перевозившие российскую пшеницу, не достигли пункта назначения. Корабль «Михаил Ненашев» стоит на якоре между берегами Сирии и Кипра, а «Альфа Гермес» взял курс на египетский порт Александрия после нескольких дней стоянки у сирийского побережья.

а этих двух судах находятся 60 тысяч тонн пшеницы, груз пока не оплачен и может быть продан другому покупателю. Временное правительство Сирии и российская сторона продолжают обсуждать вопросы оплаты поставок, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоставкиСирияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры