СМИ: Поставки пшеницы из России в Сирию приостановлены
Поставки пшеницы из России в Сирию приостановлены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в обеих странах.
Один из собеседников агентства, близкий к правительству России, пояснил, что «сейчас нет с кем взаимодействовать» в Сирии по вопросам регулирования импорта продовольствия. В таких условиях никто не осмелится поставлять пшеницу в страну.
Два сухогруза, перевозившие российскую пшеницу, не достигли пункта назначения. Корабль «Михаил Ненашев» стоит на якоре между берегами Сирии и Кипра, а «Альфа Гермес» взял курс на египетский порт Александрия после нескольких дней стоянки у сирийского побережья.
а этих двух судах находятся 60 тысяч тонн пшеницы, груз пока не оплачен и может быть продан другому покупателю. Временное правительство Сирии и российская сторона продолжают обсуждать вопросы оплаты поставок, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Для коллекторов в России ввели новые штрафы за нарушения
- СМИ: Поставки пшеницы из России в Сирию приостановлены
- Депутат Немкин: Viber заблокирован в России из-за вопросов безопасности
- СМИ: Команда Трампа провела переговоры с представителями Белого дома и Киева
- Ставка за билеты на «Щелкунчик» в Большом театре достигла 300 тысяч рублей
- СМИ: Асад отдавал приказ охранять российские военные базы
- В результате атаки дронов в селе Грузское ранен мужчина
- Эксперты прогнозируют дальнейшее развитие китайских автомобильных брендов
- Филипп Киркоров назвал цену за корпоратив в костюме Деда Мороза
- Украина обратилась в ФИФА из-за показа территорий страны без Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru