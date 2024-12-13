СМИ: Поставки пшеницы из России в Сирию приостановлены

Поставки пшеницы из России в Сирию приостановлены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в обеих странах.

Один из собеседников агентства, близкий к правительству России, пояснил, что «сейчас нет с кем взаимодействовать» в Сирии по вопросам регулирования импорта продовольствия. В таких условиях никто не осмелится поставлять пшеницу в страну.