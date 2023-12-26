СМИ: поставки нефти из РФ в Индию задержались из-за проблем с оплатой

Поставки российской сырой нефти марки Sokol индийской компании Indian Oil отложили из-за проблем с оплатой, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По данным журналистов, дочерняя структура «Роснефти» компания «Сахалин-1» не смогла открыть счет в банке Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Из-за этого не проходят платежи индийского импортера.

Представители сторон пока не комментировали ситуацию. Отмечается, что индийские компании рассчитываются с Россией за нефть в арабских дирхамах.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Индию не пустили шесть российских танкеров, перевозящих около пяти миллионов баррелей нефти, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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