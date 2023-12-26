СМИ: поставки нефти из РФ в Индию задержались из-за проблем с оплатой
Поставки российской сырой нефти марки Sokol индийской компании Indian Oil отложили из-за проблем с оплатой, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным журналистов, дочерняя структура «Роснефти» компания «Сахалин-1» не смогла открыть счет в банке Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Из-за этого не проходят платежи индийского импортера.
Представители сторон пока не комментировали ситуацию. Отмечается, что индийские компании рассчитываются с Россией за нефть в арабских дирхамах.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Индию не пустили шесть российских танкеров, перевозящих около пяти миллионов баррелей нефти, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru