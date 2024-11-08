СМИ: Полутвердые и твердые сыры подорожали в России на 16,5%

По данным экспертов газеты, с сентября 2024 года стоимость продукции выросла на 5,2%. При этом средняя цена сыра составила около 261,9 рубля за 200 грамм.

Издание также уточняет, что бутылка молока объемом 900 миллилитров с ноябре 2023 года подорожала на 14,7%. На данный момент средняя стоимость за бутылку в розничных магазинах составляет около 86,6 рубля.

Ранее президент агропромышленной ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев в разговоре с НСН заявил, что цены на молоко и сливочное масло растут из-за увеличения издержек и роста спроса россиян. По его словам, государству следует субсидировать отрасль, чтобы помочь производителям, передает «Радиоточка НСН».

