СМИ: Полутвердые и твердые сыры подорожали в России на 16,5%
В 2024 году полутвердые и твердые сыры в России подорожали на 16,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр».
По данным экспертов газеты, с сентября 2024 года стоимость продукции выросла на 5,2%. При этом средняя цена сыра составила около 261,9 рубля за 200 грамм.
Издание также уточняет, что бутылка молока объемом 900 миллилитров с ноябре 2023 года подорожала на 14,7%. На данный момент средняя стоимость за бутылку в розничных магазинах составляет около 86,6 рубля.
Ранее президент агропромышленной ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев в разговоре с НСН заявил, что цены на молоко и сливочное масло растут из-за увеличения издержек и роста спроса россиян. По его словам, государству следует субсидировать отрасль, чтобы помочь производителям, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru