СМИ: Подсолнечное масло подорожало на 25% на фоне дефицита пальмового

Подсолнечное масло подорожало на 25% с сентября 2024 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов.

СМИ: Торговые сети уведомили о снижении цен на сливочное масло

Это произошло из-за роста экспортных цен подсолнечного масла из России при поставке из Новороссийска на 11% за месяц и более чем на 40% за год.

По словам старшего аналитика ЦЦИ Екатерины Захаровой, на повышении спроса на подсолнечное масло сказалось увеличение стоимости пальмового.

Ранее Россия предложила Евразийской экономической комиссии предоставить ей тарифную льготу на полгода на ввоз сливочного масла в объеме не более 30 тысяч тонн, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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