СМИ: Подсолнечное масло подорожало на 25% на фоне дефицита пальмового

Это произошло из-за роста экспортных цен подсолнечного масла из России при поставке из Новороссийска на 11% за месяц и более чем на 40% за год.

По словам старшего аналитика ЦЦИ Екатерины Захаровой, на повышении спроса на подсолнечное масло сказалось увеличение стоимости пальмового.

Ранее Россия предложила Евразийской экономической комиссии предоставить ей тарифную льготу на полгода на ввоз сливочного масла в объеме не более 30 тысяч тонн, напоминает RT.

