Россия и Казахстан договорились о строительстве угольных ТЭЦ
Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.
«Министерством энергетики Казахстана подписано соглашение между министерствами энергетики Республики Казахстан и Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск», — отмечается в сообщении.
Уполномоченными организациями станут «ИНТЕР РАО – Экспорт» и «Самрук-Энерго».
Между тем Минэнерго РФ опровергло информацию об обращении к Казахстану с просьбой начать поставки бензина, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru