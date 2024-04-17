Россия и Казахстан договорились о строительстве угольных ТЭЦ

Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

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«Министерством энергетики Казахстана подписано соглашение между министерствами энергетики Республики Казахстан и Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск», — отмечается в сообщении.

Уполномоченными организациями станут «ИНТЕР РАО – Экспорт» и «Самрук-Энерго».

Между тем Минэнерго РФ опровергло информацию об обращении к Казахстану с просьбой начать поставки бензина, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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