СМИ: Первую станцию метро в аэропорту Внуково запустят 6 сентября

Станцию метро «Аэропорт Внуково» жёлтой Солнцевской линии откроют 6 сентября, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к столичному департамента транспорта.

На станции «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро началась обкатка эскалаторов

Собеседник агентства, близкий к одной из транспортных компаний Москвы, подтвердил дату открытия первой станции метро в аэропорту.

Отмечается, что благодаря новой станции пассажиры смогут попаст в терминал по подземному переходу, при этом «Аэроэкспресс» продолжит работать.

Ранее в августе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро будут запущены в ближайшие месяцы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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