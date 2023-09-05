СМИ: Первую станцию метро в аэропорту Внуково запустят 6 сентября
Станцию метро «Аэропорт Внуково» жёлтой Солнцевской линии откроют 6 сентября, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к столичному департамента транспорта.
Собеседник агентства, близкий к одной из транспортных компаний Москвы, подтвердил дату открытия первой станции метро в аэропорту.
Отмечается, что благодаря новой станции пассажиры смогут попаст в терминал по подземному переходу, при этом «Аэроэкспресс» продолжит работать.
Ранее в августе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро будут запущены в ближайшие месяцы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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