На станции «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро началась обкатка эскалаторов

Монтаж эскалаторов на станции «Аэропорт Внуково» участка продления Солнцевской линии метро завершен, ведутся пусконаладочные работы и начинается обкатка механизмов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил вице-мэр, три эскалатора длиной 14,7 метров соединяют платформенный участок станции с вестибюлем. В дальнейшем запланированы грузовые испытания механизмов. Бочкарев напомнил, что вход на «Аэропорт Внуково» интегрируют с существующим подземным переходом, через который пассажиры смогут попасть в терминал аэропорта.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (генерального проектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций метро) Юрия Кравцова, запуск и испытания эскалаторов стартовали по завершении монтажа оборудования тягово-понизительной подстанции. Глава организации подчеркнул, что ТПП – «сердце» станционного комплекса, питающее все системы жизнеобеспечения.

«Сейчас на электрические щиты «Аэропорта Внуково» подано постоянное напряжение», – указал Кравцов.

На станции ведется установка силовых и слаботочных кабелей, трубопроводов и воздуховодов, архитектурная отделка технической и пассажирской зон, а также обратная засыпка котлована.

Кравцов добавил, что архитектурный облик «Аэропорта Внуково» посвящен работе конструкторского бюро А.Н. Туполева. Около эскалаторного хода станции разместят композицию «Гражданские самолеты КБ Туполева и портреты их создателей», выполненную на алюминиевых панелях в технике цифровой печати.

Благодаря вводу нового участка Солнцевской линии улучшится транспортное обслуживание ТиНАО, а Внуково станет первым в стране аэропортом с собственной станцией метро.

