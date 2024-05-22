Перевозку грузов по международному мосту через Амур возобновили
Автодорожный международный мост через реку Амур вновь открыт для движения. Он связывает Амурскую область с Китаем. Возобновили работу пункты пропуска Кани-Курган и Хэйхэ, информирует хабаровский филиал ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы».
В ведомстве пояснили, что движение прерывалось из-за технической неисправности электроснабжения на стороне КНР. Благодаря принятым активным мерам проблема была оперативно устранена.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», международный автомобильный мост через Амур пока пропускает только грузовой автотранспорт. Первые пассажирские перевозки по нему были временно разрешены в ноябре 2023 года. Тогда вывозили туристов, которые не могли несколько дней пересечь границу в условиях межсезонья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru