СМИ: Переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются
Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на несколько собственных источников.
Отмечается, что переговоры могут продолжиться на этой неделе, однако они будут носить «номинальный» характер. Источник подчёркивает, что стороны, по всей видимости, дождутся автоматической индексации ставки транзита 1 февраля согласно межправсоглашению (на прогнозный размер инфляции плюс 3%, т.е. на 6,8%).
Кроме того, как пишет «Коммерсантъ», стороны затягивают переговоры, поскольку в настоящий момент неизвестны точные объемы нефти, которые пойдут через Белоруссию. Именно поэтому нет смысла обсуждать и стоимость транзита.
Между тем, на прошлой неделе стало известно, что белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти. Об этом сообщил руководитель казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев, отмечает Ura.ru.
«Заявление, просьба от "Белнефтехима" поступила в наш адрес, в адрес министерства», — приводит его слова RT. Он отметил, что его белорусские коллеги хотят приехать в Казахстан, чтобы обсудить поставки. Ногаев заявил, что предложение будет рассмотрено.
При этом, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН заявил, что российская сторона знала о возможном кризисе в отношениях между странами на почве энергоресурсов.
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