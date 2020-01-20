СМИ: Переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на несколько собственных источников.

Отмечается, что переговоры могут продолжиться на этой неделе, однако они будут носить «номинальный» характер. Источник подчёркивает, что стороны, по всей видимости, дождутся автоматической индексации ставки транзита 1 февраля согласно межправсоглашению (на прогнозный размер инфляции плюс 3%, т.е. на 6,8%).

Кроме того, как пишет «Коммерсантъ», стороны затягивают переговоры, поскольку в настоящий момент неизвестны точные объемы нефти, которые пойдут через Белоруссию. Именно поэтому нет смысла обсуждать и стоимость транзита.