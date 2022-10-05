СМИ: ОПЕК+ согласился на сокращение добычи на 2 млн б/с

Мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал предложение о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Информацию об этом распространило агентство Reuters со ссылкой на свои информированные источники.

Агентство не смогло пока конкретизировать, на какой отрезок времени планируется сокращение добычи чёрного золота. На ожидании решения ОПЕК+ о снижении нефтедобычи доллар США и евро растут на «Московской бирже».