СМИ: ОПЕК+ согласился на сокращение добычи на 2 млн б/с

Мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал предложение о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Информацию об этом распространило агентство Reuters со ссылкой на свои информированные источники.

Агентство не смогло пока конкретизировать, на какой отрезок времени планируется сокращение добычи чёрного золота. На ожидании решения ОПЕК+ о снижении нефтедобычи доллар США и евро растут на «Московской бирже».

«Война на истощение»: К чему приведет попытка Запада ограничить цены на нефть из РФ

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Объединённые Арабские Эмираты, скорее всего, поддержат сокращение квот по добыче нефти ОПЕК+, несмотря на усилия Вашингтона по недопущению такого шага.

Заседание Мониторингового комитета ОПЕК+ проходит в Вене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В совещании принимает участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:НефтедобычаНефтьОПЕК
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры