СМИ: ОПЕК+ согласился на сокращение добычи на 2 млн б/с
Мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал предложение о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Информацию об этом распространило агентство Reuters со ссылкой на свои информированные источники.
Агентство не смогло пока конкретизировать, на какой отрезок времени планируется сокращение добычи чёрного золота. На ожидании решения ОПЕК+ о снижении нефтедобычи доллар США и евро растут на «Московской бирже».
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Объединённые Арабские Эмираты, скорее всего, поддержат сокращение квот по добыче нефти ОПЕК+, несмотря на усилия Вашингтона по недопущению такого шага.
Заседание Мониторингового комитета ОПЕК+ проходит в Вене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В совещании принимает участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
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