СМИ: Выручка спортзалов в России выросла на 20%

По данным экспертов, в среднем россияне тратят на фитнес 33 тысячи рублей в год. При этом москвичи готовы отдать за занятия спортом 43 тысячи рублей в год. Совокупную выручку отрасли по итогу 2023 года оценивают в 1,47 миллиарда рублей, что на 10,5% больше, чем годом ранее.

Как сообщает издание, ретейлерам также удалось восстановить ассортимент после ухода зарубежных брендов за счет параллельного импорта и вывода на рынок новых марок.

Ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева рассказала «Радиоточке НСН», что в России коммерческим фитнесом занимается чуть больше 4% жителей страны.

