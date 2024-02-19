СМИ: Выручка спортзалов в России выросла на 20%
Обороты спортзалов и фитнес-центров в России в 2023 году выросли на 20%. При этом число покупок спорттоваров год к году выросло на 7%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».
По данным экспертов, в среднем россияне тратят на фитнес 33 тысячи рублей в год. При этом москвичи готовы отдать за занятия спортом 43 тысячи рублей в год. Совокупную выручку отрасли по итогу 2023 года оценивают в 1,47 миллиарда рублей, что на 10,5% больше, чем годом ранее.
Как сообщает издание, ретейлерам также удалось восстановить ассортимент после ухода зарубежных брендов за счет параллельного импорта и вывода на рынок новых марок.
Ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева рассказала «Радиоточке НСН», что в России коммерческим фитнесом занимается чуть больше 4% жителей страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru