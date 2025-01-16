СМИ: Объем кредитования под залог недвижимости в 2024 году вырос на 45%

Уточняется, что в 2024 году объем таких кредитов составил 175 миллиардов рублей, это на 55 миллиардов больше, чем в 2023 году. При этом среди 27 крупнейших банков страны кредиты под залог недвижимости готовы предложить 19 кредитных организаций.

Как рассказал изданию директор по продукту (CPO) IT-компании TYMY Никита Арзамасцев, подобные кредиты более выгодны для банков, поскольку несут меньше рисков. При этом заемщик получает более лояльные условия кредитования. Чаще всего такие кредиты используют для оплаты первоначального взноса по ипотеке.

Вместе с тем кредитование по разным направлением в 2024 году упало на 40-50%.

Ранее сообщалось, что россияне-владельцы кредиток используют свыше трети одобренного лимита. Этот показатель в августе 2024 года вырос до 33,9% — максимума с начала 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

