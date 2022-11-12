Минфин США: Индия сможет закупать нефть из России дороже ценового потолка

Как отметила Йеллен, правительство и частные компании Индии смогут покупать сырье «по любой цене, если они не используют западные услуги и нашли им альтернативу». Под услугами подразумевается страхование, транспортировка, финансовые сервисы.

США рассчитывают, что при отказе Европы от закупок нефти из России будет не просто найти альтернативных покупателей.

«Многие покупатели зависят от западных услуг», — отметила Йеллен.

Министр подчеркнула, что Вашингтон не против, чтобы Индия, Китай и африканские страны торговались о цене на нефть с Россией.

