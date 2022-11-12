Минфин США: Индия сможет закупать нефть из России дороже ценового потолка

США допускают покупку Индией российской нефти по стоимости выше ценового потолка, если при этом Нью-Дели не будет использовать услуги западных компаний. Об этом заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, сообщает Reuters.

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Как отметила Йеллен, правительство и частные компании Индии смогут покупать сырье «по любой цене, если они не используют западные услуги и нашли им альтернативу». Под услугами подразумевается страхование, транспортировка, финансовые сервисы.

США рассчитывают, что при отказе Европы от закупок нефти из России будет не просто найти альтернативных покупателей.

«Многие покупатели зависят от западных услуг», — отметила Йеллен.

Министр подчеркнула, что Вашингтон не против, чтобы Индия, Китай и африканские страны торговались о цене на нефть с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
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