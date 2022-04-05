СМИ: Немецкий автопром готовится к худшему из-за угрозы отключения российского газа
Автомобильная промышленность Германии готовится к худшему развитию событий из-за ожидаемого дефицита газа на фоне требования России об оплате за поставки топлива в рублях. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.
По словам главы Ассоциации немецкой автомобильной промышленности Андреаса Раде, цепочки поставок производителей уже испытывают «сильнейший стресс».
«Очень скоро мы ощутим дефицит во многих сферах», — считает эксперт.
Раде подчеркнул, что быстро найти замену газу из России возможно лишь частично. При этом Германию может ожидать дефицит других сырьевых ресурсов, а также их удорожание, пишет «Свободная пресса». В частности, немецкой промышленности грозит нехватка палладия, пятая часть импорта которого приходится на РФ, отмечает телеканал «360».
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