СМИ: немецкий автоконцерн Volkswagen ищет инвестора на свои заводы в России
В руководстве компании Volkswagen в настоящее время рассматривают различные сценарии по перспективам ведения бизнеса в России, сообщает РИА Новости. В том числе и продажу своего дочернего предприятия «Фольксваген Груп Рус».
В автоконцерне отметили, что пока не могут делать какие-либо заявления о возможном перезапуске производства в России из-за неопределенности ситуации.
«Решение по этому поводу еще не принято», — сообщил пресс-секретарь Volkswagen.
«Фольксваген Груп Рус» с 3 марта прекратила производство автомобилей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде до особого распоряжения. По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, Volkswagen сейчас в срочном порядке ищет инвестора, который будет готов выкупить заводы.
Ранее компания Volkswagen объявила о закрытии своего офиса в Нижнем Новгороде, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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