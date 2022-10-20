СМИ: немецкий автоконцерн Volkswagen ищет инвестора на свои заводы в России

В руководстве компании Volkswagen в настоящее время рассматривают различные сценарии по перспективам ведения бизнеса в России, сообщает РИА Новости. В том числе и продажу своего дочернего предприятия «Фольксваген Груп Рус».

В автоконцерне отметили, что пока не могут делать какие-либо заявления о возможном перезапуске производства в России из-за неопределенности ситуации.

«Решение по этому поводу еще не принято», — сообщил пресс-секретарь Volkswagen.