СМИ: Некоторые белорусские банки отключат от SWIFT в рамках европейских санкций

«Ожидается, что ЕС отключит от SWIFT еще больше белорусских банков в рамках пакета мер, который, как ожидается, будет одобрен на этой неделе», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена предложить отключение от SWIFT российского Сбербанка, а также еще двух «крупных банков». По данным СМИ, ограничения коснутся «Московского кредитного банка» и Россельхозбанка, пишет «Свободная пресса».

