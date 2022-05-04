СМИ: Некоторые белорусские банки отключат от SWIFT в рамках европейских санкций

Ряду банков Белоруссии может грозить отключение от международной межбанковской системы SWIFT в рамках нового пакета европейских санкций. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник.

Глава ЕК: Отключение Сбербанка от SWIFT вошло в новый пакет антироссийских санкций

«Ожидается, что ЕС отключит от SWIFT еще больше белорусских банков в рамках пакета мер, который, как ожидается, будет одобрен на этой неделе», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена предложить отключение от SWIFT российского Сбербанка, а также еще двух «крупных банков». По данным СМИ, ограничения коснутся «Московского кредитного банка» и Россельхозбанка, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Санкции ЕСБанкиБелоруссия
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