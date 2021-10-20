СМИ: нефтяники предложили использовать месторождения для майнинга криптовалют
Российские нефтяные компании направили на рассмотрение в Минпромторг, Минцифры и ЦБ РФ проект, в котором предложили использовать свои месторождения для майнинга криптовалют, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга РФ Василия Шпака.
По данным издания, предлагается использовать попутный нефтяной газ для генерации электроэнергии, которая будет питать необходимые для майнинга центры обработки данных. По мнению экспертов, подобная идея может заинтересовать инвесторов из стран, где майнинг запрещён, например, из Китая.
Ранее в Саратовской области полицейский обустроил майнинг криптовалюты в помещении МВД.
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