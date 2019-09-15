СМИ назвали сроки восстановление поставок аравийской нефти

Недели на восстановление наполовину утраченного объема поставок потребуются нефтяной госкомпании Saudi Aramco Саудовской Аравии после субботней атаки дронов. Об этом агентству «Рейтер» заявил знакомый с ситуацией источник, могут потребоваться недели на восстановление поставок нефти на ее объекты, сообщает агентство Reuters .

По информации издания The Wall Street Journal , полученной от анонимных чиновников Саудовской Аравии, нефтяная компания восстановит добычу нефти уже к понедельнику.

«Полное восстановление возможностей Саудовской Аравии по поставкам нефти после субботних атак на нефтеперерабатывающие заводы Aramco может занять «недели, а не дни», - пишет агентство, ссылаясь на источник.