СМИ назвали сроки восстановление поставок аравийской нефти
Недели на восстановление наполовину утраченного объема поставок потребуются нефтяной госкомпании Saudi Aramco Саудовской Аравии после субботней атаки дронов. Об этом агентству «Рейтер» заявил знакомый с ситуацией источник, могут потребоваться недели на восстановление поставок нефти на ее объекты, сообщает агентство Reuters .
По информации издания The Wall Street Journal , полученной от анонимных чиновников Саудовской Аравии, нефтяная компания восстановит добычу нефти уже к понедельнику.
«Полное восстановление возможностей Саудовской Аравии по поставкам нефти после субботних атак на нефтеперерабатывающие заводы Aramco может занять «недели, а не дни», - пишет агентство, ссылаясь на источник.
Напомним, компания Saudi Aramco оказалась вынуждена наполовину уменьшить суточную нефтедобычу из-за атаки дронов. В связи с тем, что через систему нефтепроводов и портов проходит 10 процентов мировой нефти, провокация оказала отрицательное воздействие на мировые рынки, пишут Известия.
Ответственность за ЧП взяли на себя хуситы из движения «Ансар Алла».
Ранее вице-президента «Роснефти» Михаил Леонтьев в эфире НСН рассказал об обстоятельствах, влияющих на формирование цен на нефть на фоне укрепления доллара.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Белые мухи» появятся над Москвой на следующей неделе
- Франция может предоставить убежище Сноудену
- В Красноярске из-за хлопка в доме повреждены пять машин
- В Якутии поиски пропавшего вертолёта возобновят в понедельник
- В битве сериалов за награды Saturn Awards победили «Мстители 4»