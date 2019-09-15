СМИ назвали сроки восстановление поставок аравийской нефти

15 сентября15:43

Недели на восстановление наполовину утраченного объема поставок потребуются нефтяной госкомпании Saudi Aramco Саудовской Аравии после субботней атаки дронов. Об этом агентству «Рейтер» заявил знакомый с ситуацией источник, могут потребоваться недели на восстановление поставок нефти на ее объекты, сообщает агентство Reuters .

По информации издания The Wall Street Journal , полученной от анонимных чиновников Саудовской Аравии, нефтяная компания восстановит добычу нефти уже к понедельнику.

«Полное восстановление возможностей Саудовской Аравии по поставкам нефти после субботних атак на нефтеперерабатывающие заводы Aramco может занять «недели, а не дни», - пишет агентство, ссылаясь на источник.

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Напомним, компания Saudi Aramco оказалась вынуждена наполовину уменьшить суточную нефтедобычу из-за атаки дронов. В связи с тем, что через систему нефтепроводов и портов проходит 10 процентов мировой нефти, провокация оказала отрицательное воздействие на мировые рынки, пишут Известия.

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ФОТО: flickr/Mr Hicks46
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