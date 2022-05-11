Эксперт заявил о вероятном ослаблении рубля до 70-ти за доллар
Укрепление российской национальной валюты, начавшееся с середины апреля, было не менее значимым: доллар перед праздниками стоил менее 66, а за евро — под 70 рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового эксперта Михаила Зельцера.
По его словам, накануне вторых майских праздников рубль начал ослабевать. При этом импорт в России по-прежнему сокращается, а экспорт падает не так существенно.
Как отмечает эксперт, за счет санкций и контрмер выходит дисбаланс спроса и предложения валют, продажа иностранной валюты перекрывает все покупки. «Отсюда и отвесное падение валютных пар, и фееричное укрепление рубля», — отметил Зельцер.
До конца действий валютных ограничений рубль может продолжать подъем и протестировать отметки в 61 за доллар и 65 за евро. Однако если Центробанк решит ослабить ограничения, вероятно ослабление до 70-ти за доллар и 75-ти за евро.
Серьезного колебания на валютном рынке ждать не стоит до момента отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и разрешения продавать нерезидентам российские акции.
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