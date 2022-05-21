СМИ назвали европейские страны с рекордной инфляцией из-за зависимости от России
Страны Балтии и Восточной Европы столкнулись в наибольшим ростом потребительских цен в Евросоюзе из-за энергетической зависимости от России. Об этом сообщает газета Financial Times.
Как отмечается в материале, в трети стран ЕС инфляция выросла до двузначных показателей за год. Болье всего цены увеличились в Эстонии — почти на 19%, за ней следуют Литва (16,8%), Болгария (14,4%) и Чехия (14,2%). Кроме того, заметно выросла инфляция в Румынии (13,8%), Латвии (13%) и Польше (12,4%).
«Для многих европейцев работает следующий принцип: чем ближе они к России, тем быстрее растет их стоимость жизни», — указывает газета.
По словам экономиста Анны Титаревой, падение доходов в ЕС связано с резким увеличением цен на энергоносители. Однако рост цен в еврозоне отражает и «недавний более динамичный экономический рост и сжатые рынки труда».
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