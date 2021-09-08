СМИ назвали дату запуска «Северного потока - 2»

Компания «Газпром» намерена с 1 октября приступить к поставкам голубого топлива по газопроводу «Северный поток - 2», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства отметили, что сроки фактического поступления газа в газотранспортную систему Европы будут зависеть от решения немецкого регулятора.

Ранее суд в Германии принял решение не освобождать «Северный поток - 2» от положений газовой директивы ЕС, которая запрещает добывающей компании владеть газопроводом, из-за чего «Газпрому» будет позволено заполнять не более 50% объёма.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:ЕвропаГазопроводСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры