СМИ назвали дату запуска «Северного потока - 2»

Компания «Газпром» намерена с 1 октября приступить к поставкам голубого топлива по газопроводу «Северный поток - 2», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства отметили, что сроки фактического поступления газа в газотранспортную систему Европы будут зависеть от решения немецкого регулятора.

Ранее суд в Германии принял решение не освобождать «Северный поток - 2» от положений газовой директивы ЕС, которая запрещает добывающей компании владеть газопроводом, из-за чего «Газпрому» будет позволено заполнять не более 50% объёма.

