СМИ назвали банки РФ, которые Европа хочет отключить от SWIFT

Европейский союз рассматривает возможность отключения семи банков из России от системы SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Согласно проекту ограничительных мер, от системы могут отключить банки: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Как отмечает издание, в чёрный список не попали Сбербанк и Газпромбанк.

Как уточняют источники Bloomberg, финальный список кредитных организаций на отключение от SWIFT должен быть согласован с другими юрисдикциями, в том числе с Вашингтоном.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: ru.myfin.by
ТЕГИ:ФинансыСанкцииБанки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры