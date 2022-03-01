СМИ назвали банки РФ, которые Европа хочет отключить от SWIFT
Европейский союз рассматривает возможность отключения семи банков из России от системы SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.
Согласно проекту ограничительных мер, от системы могут отключить банки: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Как отмечает издание, в чёрный список не попали Сбербанк и Газпромбанк.
Как уточняют источники Bloomberg, финальный список кредитных организаций на отключение от SWIFT должен быть согласован с другими юрисдикциями, в том числе с Вашингтоном.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Рок-группа Green Day подтвердила отмену концерта в Москве
- Россия потратит до 1 трлн рублей из ФНБ на выкуп акций компаний РФ
- Стало известно, в каком случае у россиян возникнут проблемы с картами Visa
- Franz Ferdinand отменили концерт в России
- Шойгу рассказал, как долго продлится спецоперация на Украине
- СМИ назвали банки РФ, которые Европа хочет отключить от SWIFT
- Медведев призвал европейских чиновников «следить за речью»
- СМИ: Оператор «Северного потока -2» может начать процедуру банкротства
- Украина отозвала своих послов из Грузии и Киргизии
- СМИ назвали вероятную дату второго раунда переговоров РФ и Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru