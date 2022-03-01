СМИ назвали банки РФ, которые Европа хочет отключить от SWIFT

Европейский союз рассматривает возможность отключения семи банков из России от системы SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Согласно проекту ограничительных мер, от системы могут отключить банки: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Как отмечает издание, в чёрный список не попали Сбербанк и Газпромбанк.

Как уточняют источники Bloomberg, финальный список кредитных организаций на отключение от SWIFT должен быть согласован с другими юрисдикциями, в том числе с Вашингтоном.

