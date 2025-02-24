СМИ: Наибольший уровень закредитованности в 2024 году зафиксировали у жителей Тывы

По данным агентства, индикатор кредитной нагрузки у местного населения вырос за год на 2,2 процентных пункта, по итогам 2024 года составив 151,6%. Второе место по показателю закредитованности населения заняла Республика Калмыкия, индикатор в регионе составил 123,3%.

При этом общий объем долгов россиян за последний год вырос на 1,8 триллиона рублей, и к 1 января 2025 года составил 34,9 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что количество выданных кредитов наличными в России выросло на 4,1% впервые за полгода. В январе количество полученных займов выросло до 1,29 миллиона, в годовом выражении выдача сократилась на 41,7%, передает «Радиоточка НСН».

