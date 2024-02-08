СМИ: Начало поставок газа с российского проекта «Арктик СПГ-2» отложат до марта

26 декабря японская компания Mitsui & Co начала отзывать на родину всех своих сотрудников с «Арктик СПГ 2». Отзыв работников связан с неясными перспективами проекта после введения против него американских санкций. Источники подчеркнули, что решение отозвать сотрудников не означает выход Японии из проекта, так как власти желают сохранить интересы Mitsui & Co.

Ранее помощник главы Госдепа Джеффри Пайатт заявил, что Соединенные Штаты намерены «задушить» проект российской компании «Новатэк» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

