СМИ: Начало поставок газа с российского проекта «Арктик СПГ-2» отложат до марта
Российская компания «Новатэк» не сможет начать поставки сжиженного природного газа (СПГ) со своего нового проекта «Арктик СПГ-2» в феврале из-за нехватки танкеров, пишет «Коммерсант».
Отмечается, что отгрузки перенесли предварительно на март, но точная дата не называется. По данным издания, задерживается поставка южнокорейского судна, а другие суда перенаправлять невыгодно.
26 декабря японская компания Mitsui & Co начала отзывать на родину всех своих сотрудников с «Арктик СПГ 2». Отзыв работников связан с неясными перспективами проекта после введения против него американских санкций. Источники подчеркнули, что решение отозвать сотрудников не означает выход Японии из проекта, так как власти желают сохранить интересы Mitsui & Co.
Ранее помощник главы Госдепа Джеффри Пайатт заявил, что Соединенные Штаты намерены «задушить» проект российской компании «Новатэк» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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