Путин призвал ЦБ быть аккуратным с мягкостью в денежно-кредитной политике

Президент России Владимир Путин призвал Центробанк быть аккуратным с мягкостью в денежно-кредитной политике, комментируя слова председателя правления ВТБ Андрея Костина.

Ранее Костин отметил, что ЦБ может выйти на более мягкую политику, как только экономика страны выйдет на целевые показатели по инфляции.

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Путин же подчеркнул, что в этом случае «тоже нужно быть очень аккуратными с мягкостью».

Граждане теряют 600 миллиардов рублей из-за роста инфляции на один процент, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы в четверг, 18 ноября. По ее словам, сегодня общая сумма на рублевых счетах и вкладах граждан, а также наличных в обращении - около 60 триллионов рублей. Повышение ключевой ставки и рост доходности банковских депозитов глава ЦБ назвала частичной компенсацией людям за повышение цен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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