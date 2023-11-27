Путин призвал ЦБ быть аккуратным с мягкостью в денежно-кредитной политике

Путин же подчеркнул, что в этом случае «тоже нужно быть очень аккуратными с мягкостью».

Граждане теряют 600 миллиардов рублей из-за роста инфляции на один процент, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы в четверг, 18 ноября. По ее словам, сегодня общая сумма на рублевых счетах и вкладах граждан, а также наличных в обращении - около 60 триллионов рублей. Повышение ключевой ставки и рост доходности банковских депозитов глава ЦБ назвала частичной компенсацией людям за повышение цен, передает «Радиоточка НСН».

