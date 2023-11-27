Путин призвал ЦБ быть аккуратным с мягкостью в денежно-кредитной политике
Президент России Владимир Путин призвал Центробанк быть аккуратным с мягкостью в денежно-кредитной политике, комментируя слова председателя правления ВТБ Андрея Костина.
Ранее Костин отметил, что ЦБ может выйти на более мягкую политику, как только экономика страны выйдет на целевые показатели по инфляции.
Путин же подчеркнул, что в этом случае «тоже нужно быть очень аккуратными с мягкостью».
Граждане теряют 600 миллиардов рублей из-за роста инфляции на один процент, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы в четверг, 18 ноября. По ее словам, сегодня общая сумма на рублевых счетах и вкладах граждан, а также наличных в обращении - около 60 триллионов рублей. Повышение ключевой ставки и рост доходности банковских депозитов глава ЦБ назвала частичной компенсацией людям за повышение цен, передает «Радиоточка НСН».
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