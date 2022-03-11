СМИ: на российских заправках дешевеет бензин

Цены на бензин на автозаправочных станциях в регионах России стали снижаться, сообщает РБК.

ФАС: в России начал дешеветь бензин

Отмечается понижение стоимости топлива на АЗС, которые принадлежат независимым сетям, приобретающим бензин на бирже.

Так, с 1 по 5 марта цены на топливо снизились в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и Приморье.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что видит предпосылки для снижения розничных цен на бензин в России, это произошло после падения оптовых цен.

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