СМИ: на российских заправках дешевеет бензин
Цены на бензин на автозаправочных станциях в регионах России стали снижаться, сообщает РБК.
Отмечается понижение стоимости топлива на АЗС, которые принадлежат независимым сетям, приобретающим бензин на бирже.
Так, с 1 по 5 марта цены на топливо снизились в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и Приморье.
Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что видит предпосылки для снижения розничных цен на бензин в России, это произошло после падения оптовых цен.
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