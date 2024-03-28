СМИ: На покупку планшетов на ОС «Аврора» для бюджетников выделят 50 млрд рублей
Почти 50 млрд рублей планируют выделить на приобретение планшетов на базе операционной системы «Аврора» для бюджетников. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.
По данным издания, 22 марта в Минцифры прошло совещание рабочих групп по разработке национального проекта «Экономика данных», в ходе которого обсуждали покупку 1,1 млн планшетов на «Авроре» для нужд Минобразования, Минздрава, МВД и МЧС. Устройства намерены закупить за 2025-2030 годы. Как пишет Forbes, на мероприятии присутствовали представители отечественных производителей «КНС Групп» (бренд Yadro, «ИКС Холдинг»), «Аквариус», «Байтерг», Fplus.
«Планируется, что на приобретение планшетов на «Авроре» для учителей и врачей будет выделено почти 50 млрд рублей, эта сумма включает в себя затраты на обслуживание», — отмечает издание.
Закупать планшеты будут у нескольких производителей. По словам источника, соответствующий пункт есть в федеральном проекте «Системы и сети передачи данных», входящем в нацпроект «Экономика данных».
В ноябре прошлого года стало известно, что в Совете Федерации начали тестировать отечественные смартфоны с ОС «Аврора», напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru