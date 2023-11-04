Бывшие заводы Volkswagen, Peugeot и Volvo возобновят работу в Калужской области

В Калужской области планируют возобновить работу трех крупных автомобильных заводов, заявил губернатор региона Владислав Шапша на полях выставки-форума "Россия".

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По его словам, уже в декабре 2023 года прибудут первые машинокомплекты на бывший Volkswagen, а бывший завод Volvo задействует весь цикл для производства автомобилей.

В прошлом году Минэкономразвития региона сообщило, что 19 автозаводов ушли в простой. Тогда 5,4 тысяч работников были отправлены в вынужденные отпуска, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Калужская ОбластьЗаводАвтомобильVolkswagen

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