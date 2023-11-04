Бывшие заводы Volkswagen, Peugeot и Volvo возобновят работу в Калужской области
4 ноября 202319:48
В Калужской области планируют возобновить работу трех крупных автомобильных заводов, заявил губернатор региона Владислав Шапша на полях выставки-форума "Россия".
По его словам, уже в декабре 2023 года прибудут первые машинокомплекты на бывший Volkswagen, а бывший завод Volvo задействует весь цикл для производства автомобилей.
В прошлом году Минэкономразвития региона сообщило, что 19 автозаводов ушли в простой. Тогда 5,4 тысяч работников были отправлены в вынужденные отпуска, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru