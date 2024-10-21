СМИ: Морепродукты подорожают на 20%

В основном цены растут цены на красную рыбу – дальневосточную горбушу и аквакультурную форель, а также на сельдь и скумбрию, отметили в «Рыбном союзе». Горбуша дорожает из-за сокращения вылова лососевых на Дальнем Востоке, а импортная морская форель и семга – из-за ослабления курса рубля и логистики.



Кроме того, подорожает не только рыба, но и креветки. Речь идет как об отечественных креветках, так и об импортных. Подорожание креветки связано с засухой в Эквадоре и с супертайфуном «Яги» во Вьетнаме. Эти страны являются основными поставщиками креветок ваннамей (королевских).

Ранее стало известно, что розничные цены на красную рыбу и красную икру к Новому году вырастут на 10−15%, напоминает «Свободная пресса».

