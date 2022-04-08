СМИ: Mitsubishi Motors остановила производство на заводе в Калуге

По данным издания, руководство Mitsubishi Motors приняло такое решение из-за проблем с логистикой и нехватки комплектующих из-за санкций против России.

При этом, поставка комплектующих на предприятие прекратилась еще в марте, и производство осуществлялось за счет имевшихся запасов на складах, отметили в компании.

Завод "ПСМА Рус" в Калуге на 30% принадлежит компании Mitsubishi Motors, остальными 70% владеет Stellantis. Stellantis прекратил производство в Калуге еще на прошлой неделе.

