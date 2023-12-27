СМИ: Мировые цены на рис установили новый рекорд

В Ассоциации экспортеров риса Таиланда указали, что рост составил 38%. В качестве причин указываются ограничение поставок Индией, а также плохой урожай из-за засухи.

Отмечается, что повышение цен может привести к сокращению поставок риса на мировые рынки и увеличению стоимости продовольствия по всему миру.

Ранее министерство сельского хозяйства РФ предложило на шесть месяцев продлить запрет на вывоз из страны риса и рисовой крупы, сообщает RT.

