СМИ: Мировые цены на рис установили новый рекорд
Стоимость тонны тайского белого риса выросла до 659 долларов. Как сообщает Bloomberg, это новый мировой рекорд за последние 15 лет.
В Ассоциации экспортеров риса Таиланда указали, что рост составил 38%. В качестве причин указываются ограничение поставок Индией, а также плохой урожай из-за засухи.
Отмечается, что повышение цен может привести к сокращению поставок риса на мировые рынки и увеличению стоимости продовольствия по всему миру.
Ранее министерство сельского хозяйства РФ предложило на шесть месяцев продлить запрет на вывоз из страны риса и рисовой крупы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru